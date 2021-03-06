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Глава Twitter выставил на аукцион свой первый пост
Источник материала: Хартия'97
Глава Twitter выставил на аукцион свой первый пост
За него готовы заплатить 600 тысяч долларов.
Джек Дорси, глава социальной сети Twitter, решил выставить в качестве NFT-токена на аукцион Valuables свой первый твит. Он сделал его 21 марта 2006 года. Сейчас за него готовы заплатить 600 тысяч долларов, сообщает
«Просто настраиваю свой Twitter», - сказано в сообщении 15-летней давности.
Издание Cnet сообщает, что уже после первого часа торгов стоимость сообщения составляла 100 тысяч долларов. Участники до сих пор соревнуются на право выкупить цифровой сертификат твита - он хранится в блокчейни и дает эксклюзивные права на цифровые товары, такие как фото, видео, твиты.
«По сути - это автограф», - отмечает The Verge.
Когда сообщение продадут, оно и дальше будет доступно только на странице его автора.
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