Источник материала: Хартия'97

«Мясникович – не глупый человек»: Таракан получил удар, откуда не ждал 6.03.2021, 15:27

Лев Марголин

Экономист прокомментировал ультиматум ЕЭК.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уведомила белорусские власти о необходимости соблюдать право Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке ЕАЭС требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны.

Белорусскому правительству предложено в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать ЕЭК о принятых мерах.

Напомним, власти рекомендуют ритейлерам по итогам 2021 обеспечить долю продовольственных товаров отечественного производства в объеме розничного товарооборота на уровне не ниже 80−85%. Кроме того, белорусские товары следует выкладывать в магазинах «в визуально и физически доступных местах».

В феврале Лукашенко критиковал торговые сети за недостаточное количество отечественных товаров на полках.

Экономист Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что белорусские власти «не согласятся выполнять требование ЕЭК».

«Это противоречит экономической философии Лукашенко. Ведь тогда нужно отказываться и от импортозамещения, и от других подобных вещей. Если бы Беларусь и Россия подписали дорожные карты по углублению интеграции, тогда, может быть, с этим требованием согласились бы. А так – нет», – сказал Марголин.

Сегодня в Беларуси непростая экономическая ситуация. А ЕЭК возглавляет белорус Михаил Мясникович. Неужели он не мог ничего сделать, чтобы обойтись без выдвижения требования?

«Мясникович – не глупый человек, с большим опытом руководства экономикой, ему уже за 70 лет. Наверное, карьерные соображения над ним уже не давлеют, скоро на пенсию. Он сейчас находится в таком состоянии, когда может говорить все, что думает, не оглядываясь на страну своего происхождения», – считает Марголин.

Это не единственная претензия за стороны России в адрес Беларуси на этой неделе. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ужесточить условия поставок цветов из нашей страны. Почему в тяжелой экономической ситуации, в которой оказались белорусские власти, Москва не только не помогает им, но и хочет ликвидировать прежние правила?

«Во-первых, Россия должна думать о своих предпринимателях. Во-вторых, часто речь идет вообще, по сути, о контрабандных поставках. Причем все прекрасно понимают, что в Беларуси ими занимаются не отдельные контрабандисты, а приближенные к власти структуры. Стимулируемая государством контрабанда сильно влияет на соответствующие отрасли российской экономики», – отметил Марголин.

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