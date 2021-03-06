Источник материала: Хартия'97

Мартышка к старости слаба мозгами стала… Александр Хоц

6.03.2021, 15:11

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Наконец, режим побежал в интернет, догадавшись, откуда молодежь черпает знание.

Любопытно наблюдать, какие инструменты находит российская власть для борьбы за молодежь (точнее, с молодежью).

Не успел Путин на коллегии МВД призвать к борьбе с крамолой в молодежной среде, как сегодня весь день крутят его встречу с движением "Мы вместе", куда согнали остатки "идущих вместе" (мощный креатив в отсутствии Суркова), разбавив их мордашками блондинок (специально для встречи с дедушкой).

Блондинки строят глазки, дедуля (розовые щечки) млеет и строит гримасы. Все как обычно.

За столом можно наблюдать совсем уж экзотических юношей, у которых в разговоре с Путиным на губах сбиваются слюни (оратор Кургинян нервно утирается в сторонке). Но других патриотов у кремля не осталось.

Всю эту псевдо-молодежную, слюнявую, байду будут двигать в интернете, на поле врага. Даже хештег придумали "МыВместе". В пику вражескому Твиттеру, где (как доложили деду) его называют "крысой".

Поэтому в ответ он изобрел "хорьков". ("хорьковые интересы" оппозиции). Но не заметил, что повысил ее в ранге: хорьки – это вам не "хомячки Навального", а более опасный и коварный зверь. Может душить не только кур, но и крыс.

Из реакции кремля на протестную молодежь, которую он уже потерял, – ясно несколько вещей.

Во-первых, деду доложили, что он – "крыса" (не сомневайтесь, он теперь в курсе).

Место у кормушки "идущих вместе" займут еще более "никакие" "Мы вместе". Хотя первый проект провалился (встречи Путина на Селигере не помогли), но некуда деваться: надо чем-то завлекать эту молодежь, которая "смотрит на Запад". Идея ускользающего единства страны никак не дает покоя кремлю. Хотя, какое может быть "вместе" у ротенбергов с 20 миллионами нищих?

Наконец, режим, задрав штаны, побежал в интернет, догадавшись, откуда молодежь черпает знание, что Путин – крыса.

Но тут у них облом. Его выразил в Твиттере певец Газманов, который в простоте душевной написал: "Не понимаю, почему не делают НАШ Российский Твиттер?" (Об автомобилях и смартфонах он почему-то не спросил). И на собственном примере дал ответ: потому что нет мозгов… )

Александр Хоц, «Фейсбук»

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