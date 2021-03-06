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Ученые выяснили, с чем столкнется при возвращении пролетевший мимо Земли астероид

06.03.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, с чем столкнется при возвращении пролетевший мимо Земли астероид

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  • 6.03.2021, 14:56
Ученые выяснили, с чем столкнется при возвращении пролетевший мимо Земли астероид

Астероид Апофис будет находиться к нашей планете ближе, чем Луна.

Вечером 5 марта мимо Земли пролетел астероид Апофис величиной примерно с четыре футбольных поля. Его нельзя было увидеть невооруженным взглядом, но при возвращении к Земле через восемь лет он может столкнуться с одним спутников связи. Об этом пишет Business Insider.

Астероид пролетит мимо Земли 13 апреля 2029 года. Он пройдет на расстоянии 30,5 тысяч километров от Земли — это ближе, чем Луна.

Его можно будет увидеть без телескопа.

В 2019 году космическое агентство NASA публиковало модель прохождения астероида мимо Земли: розовым на ней указана Международная космическая станция, а бирюзовым — искусственные спутники.

Апофис обнаружили в 2004 году. Ученые предположили, что есть небольшая вероятность его столкновения с Землей в 2029 году, но с тех пор прогноз изменился — астероид не сможет попасть на Землю.

Он пролетит мимо планеты еще раз дважды — в 2032 и 2068 годах. Согласно вычислениям NASA, существует один шанс из 380 тысяч, что в 2068 году Апофис столкнется с Землей.

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Астероид Апофис будет находиться к нашей планете ближе, чем Луна.
 
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