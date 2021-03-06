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В Польше — самый низкий уровень безработицы в ЕС
Источник материала: Хартия'97
В Польше — самый низкий уровень безработицы в ЕС
Показатели занятости в стране в 2,5 раза лучше общеевропейских.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша — это страна с самым низким уровнем безработицы в Европейском союзе. Канцелярия премьер-министра опубликовала диаграммы с данными, опубликованными статистическим бюро ЕС (Евростат), сообщает
По данным Евростата, в январе безработица в Польше составляла 3,1%, в ЕС — 7,3%, а в зоне евро — 8,1%.
Данные Евростата также показывают, что в Польше рост безработицы в период с февраля прошлого года по январь этого года был ниже, чем во всем ЕС и в зоне евро. В Польше уровень безработицы в январе был выше на 0,1 процентного пункта по сравнению с показателем февраля 2020 года. Однако во всем Европейском союзе и в зоне евро он был выше на 0,8 процентных пункта.
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Показатели занятости в стране в 2,5 раза лучше общеевропейских.
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