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Сергей Тихановский в письме из-за решетки ответил на вопрос «Чей Крым?»

06.03.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сергей Тихановский в письме из-за решетки ответил на вопрос «Чей Крым?»

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  • 6.03.2021, 14:45
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Сергей Тихановский в письме из-за решетки ответил на вопрос «Чей Крым?»

Народный блогер дал четкий и однозначный ответ.

Политзаключенный Сергей Тихановский прислал письмо на свободу администраторам канала «Страна для жизни». В нем он отвечает на вопросы читателей, в том числе и на вопрос: «Чей Крым?».

«То, что в Беларуси транслируются российские каналы – это огромное зло, — цитирует письмо Тихановского телеграм-канал. — Раньше, глядя, например, «60 минут» у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским».

Народный Блогер Сергей Тихановский находится за решеткой с 29 мая. Сейчас он в СИЗО на № 1 на Володарского в Минске. Власти сфабриковали против него «обвинения» по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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Теги: Минск
 
 
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