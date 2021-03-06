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Париж и Москва тайно обменялись высылкой дипломатов

06.03.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Париж и Москва тайно обменялись высылкой дипломатов

  • 6.03.2021, 14:41
Париж и Москва тайно обменялись высылкой дипломатов

Один из руководителей экономического отдела посольства РФ был пойман на шпионаже.

Париж и Москва обменялись высылками дипломатов. Российский был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Об этом сообщила французская газета Les Echos, внимание на публикацию обратил «Коммерсантъ».

По данным газеты, инцидент произошел в конце прошлого года. Утверждается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман в момент совершения шпионажа. Он был выслан, в ответ выслали французского дипломата из экономического отдела посольства в Москве. Публично об этом не сообщалось.

Les Echos не удалось получить официального подтверждения случившегося. Тему не стали комментировать «Коммерсанту» в посольстве Франции и российском МИД.

Тайну обмена газеты связывают с отношением между двумя странами — стороны пытаются сохранить видимость хороших взаимоотношений, а на февральской Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон единственный из выступивших представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией. Он сказал, что считает политику открытого противостояния с Москвой проваленной.

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Один из руководителей экономического отдела посольства РФ был пойман на шпионаже.
 
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