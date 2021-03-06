Есть и в стиле рококо. Латушко назвал 15 резиденций Лукашенко

Бывший посол и дипломат в интервью СМИ не только перечислил полтора десятка резиденций, которыми, по его словам, пользуется только Александр Лукашенко, но и предложил открыть их для посещения.





Среди названных Латушко резиденций – Дворец Независимости в Минске, 5-й этаж здания на улице Карла Маркса (Минск), резиденция в Восковом переулке (Минск), резиденции в Дроздах, Острошицком городке и Заславле, пишет belnovosti.by belnovosti.by





Кроме того, резиденции, по словам политика, находятся еще в Беловежской пуще, Ляховичском районе и на Браславских озерах.





Помимо этого к резиденциям Латушко отнес «семейный домик», в котором недавно побывала корреспондентка телеканала «Россия 1», снявшая сюжет об официальной и неофициальной жизни Александра Лукашенко.





Также руководитель НАУ назвал три дома в Шклове, резиденции в Москве и Сочи.





А сколько стоит охранять эти резиденции, убирать, платить коммунальные услуги? – поинтересовался Павел Латушко.