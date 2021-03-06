ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Есть и в стиле рококо. Латушко назвал 15 резиденций Лукашенко

06.03.2021 15:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время посещения «Мотовело» Лукашенко вспомнил известный «фильм о дворце». Он заявил: пусть любой, кто найдет «дворец Лукашенко», сражу же в него заселится.

Есть и в стиле рококо. Латушко назвал 15 резиденций Лукашенко
фото: progomel.by
Бывший посол и дипломат в интервью СМИ не только перечислил полтора десятка резиденций, которыми, по его словам, пользуется только Александр Лукашенко, но и предложил открыть их для посещения.

Среди названных Латушко резиденций – Дворец Независимости в Минске, 5-й этаж здания на улице Карла Маркса (Минск), резиденция в Восковом переулке (Минск), резиденции в Дроздах, Острошицком городке и Заславле, пишет belnovosti.by

Кроме того, резиденции, по словам политика, находятся еще в Беловежской пуще, Ляховичском районе и на Браславских озерах.

Помимо этого к резиденциям Латушко отнес «семейный домик», в котором недавно побывала корреспондентка телеканала «Россия 1», снявшая сюжет об официальной и неофициальной жизни Александра Лукашенко.

Также руководитель НАУ назвал три дома в Шклове, резиденции в Москве и Сочи.

А сколько стоит охранять эти резиденции, убирать, платить коммунальные услуги? – поинтересовался Павел Латушко.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время посещения «Мотовело» Лукашенко вспомнил известный «фильм о дворце». Он заявил: пусть любой, кто найдет «дворец Лукашенко», сражу же в него заселится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, с чем столкнется при возвращении пролетевший мимо Земли астероид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by