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Почти норма: Белгидромет оценил "морозность" минувшей зимы

06.03.2021 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Средняя температура воздуха в декабре-феврале составила минус 3,8 градуса, это всего на 0,2 выше климатической нормы.

"За период с 1881 года такие и более низкие температуры зимой в среднем бывают раз в три года, а в последний раз отмечались зимой 2012-2013 годов. Температурный максимум в этом зимнем сезоне зафиксирован 25 февраля в Бресте (плюс 15), минимум - 19 февраля в Брагине (минус 29,4)", - цитирует Белгидромет БЕЛТА.

Теплый декабрь, "обычный" январь и холодный февраль

По наблюдениям синоптиков, декабрь 2020-го выдался довольно теплым: среднемесячная температура воздуха было минус 0,8, это выше климатической нормы сразу на 2,5 градуса. 

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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В январе было в среднем минус 4,1, что выше нормы всего на 0,3 градуса. А вот февраль выдался по-настоящему "лютым": в среднем минус 6,5, это ниже климатической нормы на 2,2 градуса.

Климатическая зима начинается, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов. Почти по всей стране это совпало с календарной зимой и произошло в период с 28 ноября по 7 декабря.

А снега было много?

По подсчетам Белгидромета, зимой в Беларуси в среднем выпало 147 миллиметров осадков (дождь, снег и мокрый снег), это 122% климатической нормы.

Больше всего осадков было в Гомельской области - 163 мм, (145% нормы), меньше всего - в Брестской и Витебской областях - 131 мм (116% нормы) и 132 мм (98%) соответственно.

Устойчивый снежный покров образовался по всей стране в первой и второй декадах января, местами он достигал высоты 30-58 см.

Несмотря на интенсивные снегопады, исторический максимум был превышен только на станции Горки - 58 см.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Температура воздуха этой зимой была близка к климатической норме, характерной для Беларуси в это время года.
 
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