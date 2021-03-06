«Кошмар любого организатора». Большой фестиваль современного искусства отменили за сутки до начала

Источник материала: Салiдарнасць

Большой фестиваль современного искусства Moving Art Festival, который должен был стартовать сегодня на территории пространства MAF (завод «Горизонт»), отменили за сутки до начала.

Организаторы сообщают, что в эти выходные мероприятия отменены (мероприятия изначально были рассчитаны на несколько выходных). Но фестиваль планируют провести через две недели.

— Нам очень-очень трудно говорить об этом. Хотя, кажется, пора бы уже привыкнуть, что завтра может произойти что угодно, — отмечают на сайте фестиваля его организаторы. — С понедельника по определенным не зависящим от нас причинам владелец площадки ограничил нам доступ в помещение. Несмотря на это, мы продолжали подготовку к фестивалю и параллельно решали вопрос с доступом. К пятнице мы были уже полностью готовы встречать гостей, но двери в MAF нам так и не открыли. И даже в таких условиях жесткого давления мы нашли решение нашего конфликта в правовом поле. Нам нужно две недели на перенос фестиваля.

Представители Moving Art Festival отметили, что именно так выглядит «кошмар любого организатора».

— Мы очень хотим воплотить этот проект в жизнь. Хотим развивать культуру и показать, какими потрясающими бывают искусство и люди, которые его творят. И мы видим, как вы ждете этот фестиваль. Как его всем не хватало. Количество регистраций, сообщений, звонков превысило все наши ожидания. Значит, это нужно не только нам.

Организаторы надеются, что фестиваль удастся провести 20, 27 марта, 3, 9 апреля. Они просят не сдавать билеты, но напоминают, что такая возможность есть и останется.

Moving Art Festival — большой фестиваль современного искусства, который объединил в себе картинную и фотогалерею современных белорусских художников, арт-инсталляции, кинопоказы, театр, танцевальные и творческие мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями искусства, музыкальные выступления и ночные dj-сеты.

Что запланировано в рамках Moving Art Festival?

В программе:

Картинная и фотогалерея современных белорусских художников

Арт-инсталляции

Кинопоказы

Театр

Танцевальные и творческие мастер-классы

Лекции и встречи с известными деятелями искусства

Музыкальные выступления

Ночные dj-сеты