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7 из 10 продаваемых в Европе Volkswagen в 2030 году будут электромобилями

06.03.2021 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) намерен довести долю автомобилей с электрическими двигателями под этим брендом в общем объеме продаж в Европе до более чем 70% к 2030 году.

Ранее эта цель составляла 35%, отмечает The Wall Street Journal.

В Китае и США компания планирует добиться того, чтобы доля продаж электромобилей к 2030 году на этих рынках превышала 50%.

Тем не менее VW планирует дальнейшее развитие парка машин с двигателями внутреннего сгорания, пишет interfax.by

"Нам все еще на какое-то время нужен двигатель внутреннего сгорания, но с максимальной эффективностью", - сказал Ральф Брандштеттер, возглавляющий в компании бренд Volkswagen. 
Котировки акций компании растут на 1% на торгах в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 35% и превышает сейчас 102 млрд евро. Фондовый индекс DAX за этот период прибавил 4,9%.
 
 
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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) намерен довести долю автомобилей с электрическими двигателями под этим брендом в общем объеме продаж в Европе до более чем 70% к...
 
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