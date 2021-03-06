7 из 10 продаваемых в Европе Volkswagen в 2030 году будут электромобилями

Ранее эта цель составляла 35%, отмечает The Wall Street Journal.





В Китае и США компания планирует добиться того, чтобы доля продаж электромобилей к 2030 году на этих рынках превышала 50%.





пишет interfax.by Тем не менее VW планирует дальнейшее развитие парка машин с двигателями внутреннего сгорания,interfax.by





"Нам все еще на какое-то время нужен двигатель внутреннего сгорания, но с максимальной эффективностью", - сказал Ральф Брандштеттер, возглавляющий в компании бренд Volkswagen.

Котировки акций компании растут на 1% на торгах в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 35% и превышает сейчас 102 млрд евро. Фондовый индекс DAX за этот период прибавил 4,9%.



