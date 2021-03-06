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Кубок мира в Нове-Место: Алимбекова — 4-я, Сола — 11-я, впереди — мужская гонка

06.03.2021 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянка обошла Алимбекову всего на 1,1 секунды.



Пять спортсменов и четыре спортсменки представляют белорусскую команду субботним днем в Нове-Место.

6.03. Женщины. Спринт
1. Т.Экхофф (Норвегия) 18.48,4 (1-0)
2. Ю.Джима (Украина) +9,3 (0-0)
3. Л.Витоцци (Италия) +15,0 (0-0)
4. Д.АЛИМБЕКОВА (Беларусь) +16,1 (0-0)
5. Д.Вирер (Италия) +16,3 (0-1)
6. И.Тандреволд (Норвегия) +17,4 (0-0)
7. М.Рэйселанд (Норвегия) +18,5 (2-0)
8. Ф.Пройсс (Германия) +25,1 (0-1)
9. Ж.Бреза (Франция) +28,7 (1-0)
10. Д.Херрманн (Германия) +34,1 (1-1)
11. А.СОЛА +34,1 (1-1)
…85. Е.КРУЧИНКИНА +2.49,5 (2-4)
…95. И.КРИВКО +3.09,1 (2-3)
Всего стартовали 106 участниц.
 
 
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