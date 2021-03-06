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Сотрудники ГАИ ночью остановили пьяного водителя-бесправника

06.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который разъезжал по ночным улицам столицы. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент случился ночью 5 марта. Сотрудники ГАИ на улице Ваупшасова остановили машину марки «Митсубиси», за рулем которой сидел 24-летний житель столицы. Когда дошло дело до проверки документов, выяснилось, что минчанин никогда не получал водительское удостоверение. Также невооруженным глазом было видно, что парень пьян.

Медосвидетельствование показало 1,78 промилле в выдыхаемом водителем воздухе. 

В отношении него были составлены административные материалы по двум статьям КоАП.

Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Работники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который разъезжал по ночным улицам столицы. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент случился ночью 5...
 
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