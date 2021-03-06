|
Сотрудники ГАИ ночью остановили пьяного водителя-бесправника
Источник материала: ОНТ
Работники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который разъезжал по ночным улицам столицы. Об этом
Инцидент случился ночью 5 марта. Сотрудники ГАИ на улице Ваупшасова остановили машину марки «Митсубиси», за рулем которой сидел 24-летний житель столицы. Когда дошло дело до проверки документов, выяснилось, что минчанин никогда не получал водительское удостоверение. Также невооруженным глазом было видно, что парень пьян.
Медосвидетельствование показало 1,78 промилле в выдыхаемом водителем воздухе.
В отношении него были составлены административные материалы по двум статьям КоАП.
Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который разъезжал по ночным улицам столицы. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент случился ночью 5...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)