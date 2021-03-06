Чтобы стать героем, достаточно быть лишь чуть милосерднее, чем обычно. Чудесные истории спасения

Источник материала: ОНТ

Когда у добрых дел и поступков нет границ. Даже если те, кого спасают – не люди. И когда для того, чтобы стать героем, достаточно быть лишь чуть милосерднее, чем обычно.

Чудесные спасения далее в программе «Тревожная кнопка»:

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Весна началась для МЧС полесского городка со спасения лошади. Животное провалилось в яму для загрузки зерна. И самостоятельно выбраться не смогло. При помощи спецсредств спасатели вытащили лошадь из ямы. Животное не пострадало, в ветеринарной помощи не нуждается.

Следующая история спасения – леденит душу в буквальном смысле. На озере «Юбилейное» развернулась настоящая спецоперация. Большая собака в погоне за зайцем провалилась под лёд. В 60-ти метрах от берега виднелась только голова животного. И вряд ли его удалось спасти, если бы не водолазы. Которые, рискуя собственной жизнью, вытащили собаку из воды.

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