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Ученые предупредили о повышенном риске психоневрологических расстройств после COVID-19
Источник материала: ОНТ
Существенная часть пациентов, переболевших COVID-19, в последствии страдают от нервно-психических и когнитивных расстройств. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета Брукса, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Frontiers in Psychology,
Так, согласно собранным им данным, в краткосрочной перспективе порядка 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. При этом от 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства такие, как депрессия.
При этом высокая вероятность аффективных расстройств, повышенной утомляемости и прочих психоневрологических проблем, согласно результатам исследования, сохраняется и в долгосрочной перспективе. Кроме того, порядка 44% пациентов жаловались на проблемы с концентрацией, а от 38 до 50% – на проблемы с памятью.
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Существенная часть пациентов, переболевших COVID-19, в последствии страдают от нервно-психических и когнитивных расстройств. К такому выводу пришли исследователи из...
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