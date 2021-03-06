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Мужчина хотел ограбить девушку, получил отпор и со злости всадил нож ей в горло
Источник материала: ОНТ
Он хотел ограбить её, но вдруг получил отпор. Разозлился и всадил нож в горло! И всё закончилось бы трагедией. Однако вопреки всему и благодаря неравнодушным людям и медикам женщина останется жить. Шаг за шагом мы восстановили картину произошедшего.
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Камера видеонаблюдения в одном из столичных дворов. Женщина собирается зайти в подъезд. За её спиной мужчина. Ничего необычного. Но что же случится за те полминуты, пока они будут находиться внутри?
Пока один сосед вызовет скорую и милицию, второй попытается остановить кровь.
О том, что же произошло, как только захлопнулась дверь подъезда, мы спросили лично у жертвы.
Получив отпор от обычной женщины, мужчина озвереет ещё больше и нападёт со спины.
Она даже не сразу поймёт, что случилось. Лишь спустя секунды:
Операционная, реанимация. Сейчас жизни Натальи ничего не угрожает. Она благодарит медиков и оперативников. Которым понадобятся лишь сутки, чтобы найти подозреваемого.
Задержанный объясняет: всё началось с того, что он выпил с другом и поехал к нему домой. По пути друг «потерялся», а он просто уснул в троллейбусе. Вышел на конечной остановке. Увидел ту самую Наталью и пристроился следом. Для чего? Чтобы в подъезде украсть у неё сумку. Но она начинает очень громко кричать.
И вновь ему грозит тюрьма. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Удивителен другой факт. Он воткнул женщине нож в горло, развернулся, вышел из подъезда и зашел в магазин купить еще спиртного..
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Он хотел ограбить её, но вдруг получил отпор. Разозлился и всадил нож в горло! И всё закончилось бы трагедией. Однако вопреки всему и благодаря неравнодушным людям и...
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