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Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты

06.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты

Поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты стартовали 6 марта. Об этом со ссылкой на данные Министерства транспорта России сообщает БЕЛТА.

Согласно приводимым данным, 5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» в морской порт Усть-Луга несколькими составами были отправлены более 5 тыс. тонн белорусского бензина производства Мозырского НПЗ. Первый из этих составов прибыл на территорию России утром 6 марта. Ожидается, что уже 9 марта он прибудет в точку назначения.

Как отметили в Минтрансе России, 6 марта на Мозырском НПЗ также была отгружена партия мазута, объемом в 3,6 тыс. тонн. Эта партия отправится в морской порт Санкт-Петербурга.

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Поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты стартовали 6 марта. Об этом со ссылкой на данные Министерства транспорта России сообщает БЕЛТА....
 
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