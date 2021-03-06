Сильный ветер, возможна метель: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 марта

Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 марта из-за сильного ветра. Об этом со ссылкой на данные «Белгидромета» сообщает БЕЛТА.

Вечером в воскресенье ожидается облачная погода. Ночью по северу, а утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный мокрый снег и даже слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ожидается юго-западный, западный порывистый сильный ветер.

При этом температура воздуха ночью составит от 0°С до -7°С…-9°С. Днем – от -2°С до +4°С

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