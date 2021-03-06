7-летний мальчик провалился под лед и утонул в Столинском районе

Источник материала: ОНТ

7-летний ребенок провалился под лед и утонул в Столинском районе. Об этом в своем telegram-канале сообщает Следственный комитет.

Согласно данным следователей, днем 5 марта два семилетних мальчика возвращались домой из школы. В какой-то момент они решили выйти на заледеневший мелиоративный канал, однако лед не выдержал их веса и проломился. Одного из мальчиков успел спасти проходивший мимо 12-летний мальчик, однако второй ребенок утонул.

По факту смерти ребенка проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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