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Медики назвали эффективный дешевый продукт для укрепления иммунитета

06.03.2021 16:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали эффективный дешевый продукт для укрепления иммунитета

  • 6.03.2021, 16:01
  • 2,210
Медики назвали эффективный дешевый продукт для укрепления иммунитета

Весной организм нуждается в мощной витаминной поддержке.

По этой причине некоторые люди пьют аптечные комплексы. Однако самый лучший способ насытить свой организм важными веществами - это правильное питание, пишет lenta.ua.

Когда речь заходит об укреплении иммунной системы, то мы начинаем думать о том, что такие продукты стоят дорого. Однако специалистам удалось назвать дешевый овощ, который помогает защитить организм от вирусных и бактериальных инфекций.

Как оказалось, достаточно каждый день употреблять морковь. Дело в том, что в этом овоще находится большое количество важного вещества для иммунитета - витамина С. Помимо прочего, не стоит забывать о том, что морковь - это отличный природный антисептик, способный нейтрализовать активность вредоносных микроорганизмов.

Этот овощ обладает многими полезными свойствами, поэтому его в обязательном порядке стоит включить в свой регулярный рацион. Например, мало кто знает о том, что с помощью моркови можно значительно улучшить здоровье сердца, проведя профилактику многих опасных заболеваний кардиологического профиля. Также не стоит забывать, что морковь можно смело отнести к продуктам красоты и молодости за счет богатого состава.

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Весной организм нуждается в мощной витаминной поддержке.
 
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