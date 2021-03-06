Источник материала: Хартия'97

Медики назвали эффективный дешевый продукт для укрепления иммунитета 6.03.2021, 16:01

2,210

Весной организм нуждается в мощной витаминной поддержке.

По этой причине некоторые люди пьют аптечные комплексы. Однако самый лучший способ насытить свой организм важными веществами - это правильное питание, пишет lenta.ua .

Когда речь заходит об укреплении иммунной системы, то мы начинаем думать о том, что такие продукты стоят дорого. Однако специалистам удалось назвать дешевый овощ, который помогает защитить организм от вирусных и бактериальных инфекций.

Как оказалось, достаточно каждый день употреблять морковь. Дело в том, что в этом овоще находится большое количество важного вещества для иммунитета - витамина С. Помимо прочего, не стоит забывать о том, что морковь - это отличный природный антисептик, способный нейтрализовать активность вредоносных микроорганизмов.

Этот овощ обладает многими полезными свойствами, поэтому его в обязательном порядке стоит включить в свой регулярный рацион. Например, мало кто знает о том, что с помощью моркови можно значительно улучшить здоровье сердца, проведя профилактику многих опасных заболеваний кардиологического профиля. Также не стоит забывать, что морковь можно смело отнести к продуктам красоты и молодости за счет богатого состава.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .