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Посол Франции в Беларуси: «Требую от водителя разговаривать со мной по-белорусски»

06.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Минске презентовали документальный фильм «Женщина». На открытии посол Франции Николя де Лакост произнес свою речь по-белорусски.

Посол Франции в Беларуси: «Требую от водителя разговаривать со мной по-белорусски»

5 мая в кинотеатре Silver Screen состоялась премьера фильма «Женщины» от режиссеров Анастасии Миковой и Яна Артюса-Бертрана в Беларуси. Показ проходил при поддержке Посольства Франции в Республике Беларусь.

Посол Франции в Беларуси: «Требую от водителя разговаривать со мной по-белорусски»

В своем приветственном слове посол Франции Николя де Лакост выказал поддержку белорусам и особенно почеркнул сегодняшнюю роль белорусских женщин. Свою речь он произнес по-белорусски.

— Рады бачыць у гэтай залі жанчын, якія з гонарам змагаюцца за свабоду ў розных сферах, — отметил Николя де Лакост.

Посол Франции в Беларуси: «Требую от водителя разговаривать со мной по-белорусски»

Речь посла была встречена бурными аплодисментами.

Позже Николя де Лакост признался в беседе с корреспондентом «Cалідарнасці», что сейчас активно учит белорусский язык и даже просит сотрудников посольства разговаривать с ним по-белорусски.

— Даже водитель у меня говорит по-белорусски, — отмечает дипломат. — Пока еще делаю некоторые ошибки и прошу своих сотрудников поправлять. Да, непросто. Но я думаю, что все получится.

***

Документальный фильм Woman («Женщина») — всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Его героини рассуждают о материнстве, образовании, браке и финансовой независимости, говорят и о более закрытых темах — сексуальности и насилии. Все вместе они дают ответ на вопрос, что значит быть женщиной в современном мире.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске презентовали документальный фильм «Женщина». На открытии посол Франции Николя де Лакост произнес свою речь по-белорусски.
 
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