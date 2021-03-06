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«Подвергаясь оскорблениям, реализовал право граждан на получение правдивой информации». Как объяснили медаль Азаренку

06.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Администрация президента ответила на обращение белорусов, возмущенных награждением медалью Азаренка. Ответ превзошел все ожидания.

Напомним, медаль «За отвагу» работник СТВ Григорий Азаренок получил в январе.

«Подвергаясь оскорблениям, реализовал право граждан на получение правдивой информации». Как объяснили медаль Азаренку

Григорий Азаренок в сюжете об Окрестина

Не все белорусы поняли, как можно присуждать такую медаль человеку, который ни в каких боях не участвовал. Заместитель председателя Ассоциации инвалидов войны в Афганистане, капитан запаса, инвалид II группы Борис Дубовский, поинтересовался об этом в Администрации президента, сообщает Радыё Свабода.

Вот что там ответили:

«Выполняя свою работу, журналист Азаренок Р. Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, подвергаясь оскорблениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, которые происходили в Беларуси в 2020 году», — говорится в ответе начальника Главного управления работы с обращениями граждан Григория Шлыка.

 
 
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Администрация президента ответила на обращение белорусов, возмущенных награждением медалью Азаренка.
 
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