Три лошадиные силы устроили переполох на трассе M1 (видео)

Источник материала: Onliner

Наша читательница Виктория прислала видео с необычным сюжетом. Место действия легко узнаваемо — участок трассы Брест — Минск — граница РФ в районе гостиничного комплекса «Веста» в 30 км от МКАД в брестском направлении. А вот действующие лица нетипичны: три лошади.

К счастью, животные передвигались по ходу движения транспорта. Судя по записи, по разделительной полосе и крайнему правому ряду скакали лошади с уздой, то есть где-то должен быть погонщик.

Даже исходя из этого ролика можно сказать, что погонщик в данной ситуации является нарушителем ПДД. Пункт 158.2 запрещает всадникам и погонщикам скота оставлять животных без присмотра на дороге.