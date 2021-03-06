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Почти всех задержанных на конференции Лиги студобъединений отпустили из милиции

06.03.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти всех задержанных вечером в пятницу на учредительной конференции Лиги студенческих объединений отпустили из милиции без протоколов, неизвестно местонахождение четырех студентов.


"К утру почти всех задержанных, в том числе представителей КС (Виталия Рымашевского и Андрея Егорова - Прим.), отпустили без составления протоколов после проведения "профилактических бесед". На данный момент неизвестно местонахождение четырех студентов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Координационного совета белорусской оппозиции в субботу. 

В КС заявили, что "представители силовых структур незаконно прервали официальное мероприятие зарегистрированного в республике Свободного профсоюза Белорусский и задержали более 30 человек".

"Вмешательство властей в деятельность профсоюзов запрещено законом и конвенциями Международной организации труда. Нынешняя власть в очередной раз проигнорировала свои обязательства перед национальным и международным правом", - считают в КС. 
 
 
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Почти всех задержанных вечером в пятницу на учредительной конференции Лиги студенческих объединений отпустили из милиции без протоколов, неизвестно...
 
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