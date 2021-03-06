В гродненском университете с профессором, написавшим в августе открытое письмо Лукашенко, не продлевают контракт









TUT.BY. Официальная причина — отсутствие у профессора защитившихся аспирантов и, по его словам, то, что на кафедре журналистики сейчас «уклон в риторику и филологию, а преподавать надо больше общественно-политических дисциплин». Однако сам профессор уверен: все из-за открытого письма, которое в августе прошлого года он написал Александру Лукашенко, пишет





Александр Мурашов — гражданин России, у него вид на жительство в Беларуси, который заканчивается в мае этого года. Сначала Александр приезжал в ГрГУ в качестве приглашенного профессора, а в 2013 году переехал в Гродно на постоянное место жительства.





В письме было около 10 пунктов, а также критические высказывания. Потом преподаватель, правда, удалил свои записи. Объясняет это тем, что опасался, мол, что из-за этого обращения могут пострадать его коллеги и студенты. Однако от своей гражданской позиции не отказывается.





— Я знал, на что иду, конечно, — говорит Александр Мурашов.





На днях прошло заседание кафедры журналистики факультета истории, коммуникации и туризма, где его кандидатура на должность профессора кафедры на новый срок не была утверждена.





Как рассказали TUT.BY источники в университете, представители кафедры были за то, чтобы профессор остался, комиссия же университета по кадрам — против.





Гродненские студенты-купаловцы планируют собирать подписи в поддержку преподавателя.





Сам же профессор говорит, что работает в университете до конца этого месяца. Что будет делать дальше — пока не знает. Признается, что накопилось много научной работы, на которую раньше не было времени. Также он рассказывает, что ему уже поступило несколько предложений о работе.





— Многие люди мне выразили свою поддержку. За это я им очень благодарен, — говорит Александр Мурашов.





// TUT.BY