Тихановская обнулила представление о Беларуси - рассказала председателю Совета ЕС об истинной ситуации в стране

"Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Лиссабоне. Вчера она провела рабочие встречи с премьер-министром Антониу Коштой, министром иностранных дел Аугушту Сантушем Силвой и другими политиками Португалии", - говорится в сообщении.













пишет interfax.by, что в ходе встреч Тихановская призвала Португалию как действующего председателя Совета ЕС сделать решение кризиса в Беларуси приоритетом, предложила провести следующий Европейский совет по международным отношениям с представителями белорусской оппозиции, обсудила детали Всеобъемлющего плана помощи Беларуси. Сообщается,interfax.by, что в ходе встреч Тихановская призвала Португалию как действующего председателя Совета ЕС сделать решение кризиса в Беларуси приоритетом, предложила провести следующий Европейский совет по международным отношениям с представителями белорусской оппозиции, обсудила детали Всеобъемлющего плана помощи Беларуси.





"Беларусь в Восточном партнерстве должна быть представлена демократическим движением и представителями гражданского общества. Это касается и Саммита, и экономических программ ВП", - говорится в сообщении штаба Тихановской.





Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.













Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.



