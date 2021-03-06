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Вегетарианцы - это не национальность, а скорее, религия. В квартале «К21» открыли первый в Минске веганский супермаркет
Источник материала: Партизан
Здесь варят супы, лепят пельмени – и всё без мяса. А также готовят десерты без сахара и делают смузи.
В культурно-деловом квартале «К21» открыли первый в Минске веганский супермаркет Vegetus,
В Беларуси вегетарианства придерживаются около 5% белорусов, а это почти полмиллиона человек. Фуд-индустрия лихо пытается поспеть за спросом: в веганском супермаркете собрали более 2500 видов продуктов без мяса, молока и сахара. Говорят, еще год назад такое и представить было сложно – столько просто не выпускали.
Супермаркет находится в здании на пересечении улиц Кальварийской и Дрозда – слева от арки-портала во внутренний дворик «К21»Полностью текст
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Вегетарианцы - это не национальность, а скорее, религия. В квартале «К21» открыли первый в Минске веганский супермаркет
Здесь варят супы, лепят пельмени – и всё без мяса. А также готовят десерты без сахара и делают смузи.
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