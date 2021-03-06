ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Минск» и «Ислочь» сыграли вничью в первом матче ¼ Кубка Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» принимает «Арсенал»

06.03.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

6 марта проходят первые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу. В Минске «горожане» сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1.

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» принимает дзержинский «Арсенал».


Фото: «Ислочь»

ФК «Минск» — «Ислочь» — 1:1

Минск. 6 марта. Стадион ФК «Минск».

Судьи: Д. Доля, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

ФК «Минск»: Игнатович — Алисейко, Остроух, С. Концевой, Чаговец, Евдокимов (Богомольский, 46), Шрамченко, Яроцкий (Касараб, 78), Муниру, К. Зинович, Агвата (Майкл Лопес, 81).

«Ислочь»: Панкратов — Шамбиев, Д. Зинович, Ермаков (Комаровский, 18), Козыренко, Шалашников, Морозов (Ковалев, 58), Усов, Гуренко (Ковель, 80), Мякиш, Р. Лисакович.

Голы: 1:0 — Концевой (17). 1:1 — Чаговец (50, автогол).

Предупреждения: С. Концевой (26), Муниру (32), Шалашников (84), Концевой (87).

Удаление: Концевой (87).

В первом тайме хозяева поля имели небольшое преимущество, которое смогли превратить в гол на 17-й минуте. Мяч в сетку ворот «волков» отправил Сергей Концевой.

Второй тайм лучше получился у «Ислочи», которая на 50-й минуте благодаря автоголу Евгения Чаговца сравняла счет.

В концовке матча «горожане» остались вдесятером. Концевой был удален за вторую желтую карточку и пропустит ответный матч.

7 марта пройдут игры еще у двух пар. БАТЭ сыграет против «Витебска», а «Шахтер» примет «Неман».

На этой стадии команды проведут по две игры. Ответные матчи состоятся в апреле.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 марта прошли первые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Организаторам Moving Art Festival отказали в площадке в последний момент. Все переносится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by