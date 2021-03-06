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«Минск» и «Ислочь» сыграли вничью в первом матче ¼ Кубка Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» принимает «Арсенал»
Источник материала: Tut.by
6 марта проходят первые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу. В Минске «горожане» сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1.
В Жодино «Торпедо-БелАЗ» принимает дзержинский «Арсенал».
ФК «Минск» — «Ислочь» — 1:1
Минск. 6 марта. Стадион ФК «Минск».
Судьи: Д. Доля, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).
ФК «Минск»: Игнатович — Алисейко, Остроух, С. Концевой, Чаговец, Евдокимов (Богомольский, 46), Шрамченко, Яроцкий (Касараб, 78), Муниру, К. Зинович, Агвата (Майкл Лопес, 81).
«Ислочь»: Панкратов — Шамбиев, Д. Зинович, Ермаков (Комаровский, 18), Козыренко, Шалашников, Морозов (Ковалев, 58), Усов, Гуренко (Ковель, 80), Мякиш, Р. Лисакович.
Голы: 1:0 — Концевой (17). 1:1 — Чаговец (50, автогол).
Предупреждения: С. Концевой (26), Муниру (32), Шалашников (84), Концевой (87).
Удаление: Концевой (87).
В первом тайме хозяева поля имели небольшое преимущество, которое смогли превратить в гол на 17-й минуте. Мяч в сетку ворот «волков» отправил Сергей Концевой.
Второй тайм лучше получился у «Ислочи», которая на 50-й минуте благодаря автоголу Евгения Чаговца сравняла счет.
В концовке матча «горожане» остались вдесятером. Концевой был удален за вторую желтую карточку и пропустит ответный матч.
7 марта пройдут игры еще у двух пар. БАТЭ сыграет против «Витебска», а «Шахтер» примет «Неман».
На этой стадии команды проведут по две игры. Ответные матчи состоятся в апреле.
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«Минск» и «Ислочь» сыграли вничью в первом матче ¼ Кубка Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» принимает «Арсенал»
6 марта прошли первые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу.
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