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"Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?
06.03.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как формируется самооценка? Как побороть набор убеждений о самом себе? Что такое флуктуирующая самооценка и какие браки крепче? Где искать корни внутреннего критика и избавиться от ощущения неполноценности?
Вместе с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко даем упражнения, которые помогут повысить самооценку.
1:40 Что лучше: завышенная или заниженная самооценка?
4:00 Что такое флуктуирующая самооценка
5:10 Что влияет на формирование самооценки
7:00 Кто чаще становится жертвой травли: дети с низкой или с завышенной самооценкой?
9:15 Брак ― всегда союз людей с противоположными самооценками?
11:20 Бесконечное хвастовство в соцсетях: в чём причина?
13:40 Как определить уровень своей самооценки
16:05 Обидчивость ― признак низкой самооценки?
16:45 Как правильно принимать критику
20:05 Как формируется синдром самозванца
21:40 Внутренний критик ― кто он?
22:30 Упражнения, как повысить самооценку
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