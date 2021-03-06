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"Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?

06.03.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?

Как формируется самооценка? Как побороть набор убеждений о самом себе? Что такое флуктуирующая самооценка и какие браки крепче? Где искать корни внутреннего критика и избавиться от ощущения неполноценности? 

© Photo : Instagram / Джиган
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Вместе с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко даем упражнения, которые помогут повысить самооценку.

1:40 Что лучше: завышенная или заниженная самооценка?

4:00 Что такое флуктуирующая самооценка

5:10 Что влияет на формирование самооценки

7:00 Кто чаще становится жертвой травли: дети с низкой или с завышенной самооценкой?

9:15 Брак ― всегда союз людей с противоположными самооценками?

11:20 Бесконечное хвастовство в соцсетях: в чём причина?

13:40 Как определить уровень своей самооценки

16:05 Обидчивость ― признак низкой самооценки?

16:45 Как правильно принимать критику

20:05 Как формируется синдром самозванца

21:40 Внутренний критик ― кто он?

22:30 Упражнения, как повысить самооценку

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Что безопаснее: завышенная самооценка или низкая? Какая самооценка делает более уязвимыми и менее успешным? Чем опасен "комплекс самозванца"? Из-за чего происходит...
 
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