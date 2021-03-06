Сергей Безруков пережил сердечный приступ прямо на сцене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 6 мар – Sputnik. Народный артист России Сергей Безруков настолько вжился в одну из ролей, что чуть не умер на глазах у зрителей. О тайном закулисном инциденте стало известно в эфире телеканала ТВЦ.

Гостем программы "Мой герой" 6 марта стал Дмитрий Дюжев. Он восторженно говорил о Сергее Безрукове. Партнер по сериалу "Бригада" поделился одним из моментов, когда исполнитель роли Саши Белого пережил во время театрального спектакля сердечный приступ.

По словам Дюжева, он ни разу не встречал равных Безрукову на сцене.

"Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается", – заявил Дюжев.

Сам народный артист не опроверг слова коллеги, отметив, что живет театром.

Ранее 47-летний Безруков признавался в неполадках организма и проблемах со здоровьем.

Также знаменитый артист говорил, что театр не приносит ему больших доходов, как кино. Но он продолжает выходить на сцену, потому что там переживает особый душевный подъем.