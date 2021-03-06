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Организаторам Moving Art Festival отказали в площадке в последний момент. Все переносится
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Вот, что пишут организаторы в обращении к тем, кто планировал посетить фестиваль:
«Нам очень-очень трудно говорить об этом. Хотя, кажется, пора бы уже привыкнуть, что завтра может произойти что угодно. Мы вынуждены перенести фестиваль на две недели.
С понедельника по определенным независящим от нас причинам владелец площадки ограничил нам доступ в помещение. Несмотря на это, мы продолжали подготовку к фестивалю и параллельно решали вопрос с доступом. К пятнице мы были уже полностью готовы встречать гостей, но двери в МАФ нам так и не открыли.⠀
И даже в таких условиях жесткого давления мы нашли решение нашего конфликта в правовом поле. Нам нужно 2 недели на перенос фестиваля. Так выглядит кошмар любого организатора.
Moving Art Festival — проект, которому мы посвятили много месяцев. Вся наша команда кропотливо собирала его по кусочкам каждый день с утра и до самой ночи. И мы не можем просто так его бросить».
Организаторы надеются, что фестиваль удастся провести 20, 27 марта, 3, 9 апреля. Они просят не сдавать билеты, но напоминают, что такая возможность есть и останется.
Что запланировано в рамках Moving Art Festival?
В программе:
Картинная и фотогалерея современных белорусских художников
Арт-инсталляции
Кинопоказы
Театр
Танцевальные и творческие мастер-классы
Лекции и встречи с известными деятелями искусства
Музыкальные выступления
Ночные dj-сеты.
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Вот, что пишут организаторы в обращении к тем, кто планировал посетить фестиваль.
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