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Организаторам Moving Art Festival отказали в площадке в последний момент. Все переносится

06.03.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Организаторам Moving Art Festival отказали в площадке в последний момент. Все переносится
Иллюстративное фото
6 марта должно было состояться открытие фестиваля современного искусства Moving Art Festival на площадке MAF завода «Горизонт». Но его не будет.

Вот, что пишут организаторы в обращении к тем, кто планировал посетить фестиваль:

«Нам очень-очень трудно говорить об этом. Хотя, кажется, пора бы уже привыкнуть, что завтра может произойти что угодно. Мы вынуждены перенести фестиваль на две недели.

С понедельника по определенным независящим от нас причинам владелец площадки ограничил нам доступ в помещение. Несмотря на это, мы продолжали подготовку к фестивалю и параллельно решали вопрос с доступом. К пятнице мы были уже полностью готовы встречать гостей, но двери в МАФ нам так и не открыли.⠀

И даже в таких условиях жесткого давления мы нашли решение нашего конфликта в правовом поле. Нам нужно 2 недели на перенос фестиваля. Так выглядит кошмар любого организатора.

Moving Art Festival — проект, которому мы посвятили много месяцев. Вся наша команда кропотливо собирала его по кусочкам каждый день с утра и до самой ночи. И мы не можем просто так его бросить».


Организаторы надеются, что фестиваль удастся провести 20, 27 марта, 3, 9 апреля. Они просят не сдавать билеты, но напоминают, что такая возможность есть и останется.

Что запланировано в рамках Moving Art Festival?



В программе:

Картинная и фотогалерея современных белорусских художников

Арт-инсталляции

Кинопоказы

Театр

Танцевальные и творческие мастер-классы

Лекции и встречи с известными деятелями искусства

Музыкальные выступления

Ночные dj-сеты.
 
 
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Вот, что пишут организаторы в обращении к тем, кто планировал посетить фестиваль.
 
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