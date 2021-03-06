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Организации гражданского общества выступили в поддержку правозащитного центра «Весна»

06.03.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Организации гражданского общества Беларуси выступили с заявлением в связи с уголовным преследованием лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и его активистов.

Организации гражданского общества выступили в поддержку правозащитного центра «Весна»

5 марта стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту деятельности «Весны». Как сообщили правозащитники на своем сайте, дело возбуждено по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В рамках расследования проходят обыски в офисах региональных отделений, а также в квартирах членов организации. Кроме того, как сообщают в «Весне», правозащитников вызывают на допросы и другие процессуальные действия.

В принятом в связи с этим заявлении, размещенном на сайте spring96.org, правозащитные и другие организации гражданского общества Беларуси выражают солидарность с ПЦ «Весна и его работой и расценивают уголовное преследование «исключительно как преследование за активную правозащитную деятельность».

Как отмечают подписанты, преследование ПЦ «Весна» и его активистов является нарушением международных обязательств Республики Беларусь, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, Руководящих принципов ОБСЕ по защите правозащитников, Руководящих принципов по свободе объединений и других.

Они выражают решительный протест против преследования коллег-правозащитников, а также оказания давления на белорусское гражданское общество.

В заявлении содержится требование к властям Беларуси о прекращении преследования, арестов и иного давления на правозащитников и активистов гражданского общества в связи с их законной деятельностью, в том числе по оказанию правовой, благотворительной и иной помощи жертвам нарушений прав человека.

Организации гражданского общества также требуют немедленного прекращения уголовного преследования центра «Весна» и его членов, освобождения из-под стражи правозащитников и волонтеров ПЦ «Вясна» Марфы Рабковой, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяны Ласицы, правозащитников Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотен других политических заключенных.

Кроме того, они требуют обеспечения гарантий невмешательства в законную правозащитную деятельность, прекращения кампании дискредитации правозащитников и активистов гражданского общества.

«Мы призываем международные организации и институции публично выразить свою оценку по поводу преследования белорусских правозащитников, в частности ПЦ «Весна», а также использовать всевозможные способы для оказания влияния на изменение сложившейся ситуации. Мы также призываем международные правозащитные организации к солидарным действиям по отношению к преследуемым белорусским коллегам», — подчеркивается в заявлении.

Его подписали семь организаций: Центр правовой трансформации (Lawtrend); РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет»; ОО «Белорусская ассоциация журналистов»; Ассамблея неправительственных демократических организаций; РОО «Правовая инициатива»; общество «Инициатива FORB» и консультационный центр «Хьюман Константа».

 
 
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Организации гражданского общества Беларуси выступили с заявлением в связи с уголовным преследованием лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и...
 
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