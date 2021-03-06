Против основателя компании McAfee возбудили дело за мошенничество с криптовалютами

передает Укринформ. Об этом говорится в сообщении Reuters в пятницу,Укринформ.





«Американские власти обвинили Макафи и его охранника Джимми Гейла Ватсона-младшего в использовании большого количества фолловеров в Твиттере, чтобы искусственно завысить цены на «альткоины» с помощью так называемой схемы накачки и сброса, а также в сокрытии платежей, полученных Макафи», - говорится в сообщении.

По информации Минюста США, Макафи и его подельники получили от реализации этих схем более $13 миллионов. Обвинение рассматривается в федеральном суде Манхэттена.













В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала соответствующие гражданские обвинения в связи с примененными схемами.

Как сообщалось ранее, Джон Макафи находится под стражей в Испании после того, как его арестовали с обвинениями уклонение от уплаты налогов. Джимми Ватсон был арестован в четверг в штате Техас, США.



