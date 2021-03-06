ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Против основателя компании McAfee возбудили дело за мошенничество с криптовалютами

06.03.2021 17:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Основатель компании McAfee, которая является одним из лидеров производства антивирусного программного обеспечения, Джон Макафи получил официальное обвинение в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег в криптовалютных схемах.

Об этом говорится в сообщении Reuters в пятницу, передает Укринформ.

«Американские власти обвинили Макафи и его охранника Джимми Гейла Ватсона-младшего в использовании большого количества фолловеров в Твиттере, чтобы искусственно завысить цены на «альткоины» с помощью так называемой схемы накачки и сброса, а также в сокрытии платежей, полученных Макафи», - говорится в сообщении.
По информации Минюста США, Макафи и его подельники получили от реализации этих схем более $13 миллионов. Обвинение рассматривается в федеральном суде Манхэттена.



В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала соответствующие гражданские обвинения в связи с примененными схемами.
Как сообщалось ранее, Джон Макафи находится под стражей в Испании после того, как его арестовали с обвинениями уклонение от уплаты налогов. Джимми Ватсон был арестован в четверг в штате Техас, США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель компании McAfee, которая является одним из лидеров производства антивирусного программного обеспечения, Джон Макафи получил официальное обвинение в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by