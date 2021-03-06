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Минфин РФ обнаружил миллиардные убытки в Фонде нацблагосостояния после инвестиций в юани

06.03.2021 17:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минфин РФ обнаружил миллиардные убытки в Фонде нацблагосостояния после инвестиций в юани

  • 6.03.2021, 17:19
Минфин РФ обнаружил миллиардные убытки в Фонде нацблагосостояния после инвестиций в юани

Не успело российское правительство купить китайскую валюту, как ее курс покатился по наклонной вниз.

Инвестирование валютных резервов правительства, накопленных в Фонде национального благосостояния, обернулось убытками, сообщил российский Минфин в отчете о результатах размещения средств ФНБ, пишет finanz.ru.

За период с 15 декабря 2020 года по 28 февраля 2021-го ликвидная часть ФНБ - то есть еще не потраченные деньги, размещенные на валютных счетах в ЦБ, - принесла отрицательную доходность в размере «минус 50 млн долларов».

В пересчете на рубли убыток составил 3,7 миллиарда рублей. Как следует из данных Минфина за предыдущий месяц, почти вся сумма (47 млн долларов, или 3,5 млрд рублей) была потеряна в феврале - месяце, когда Минфин решил изменить структуру ФНБ, добавив в корзину китайские юани (15%) и японскую иену (5%).

Сократив долю доллара и евро с 45% до 35%, ведомство приобрело 600,3 млрд иен и 110,5 млрд юаней, отдав по эти операции пятую часть фонда. Но как только ставка на китайскую и японскую валюты была сделана, их курсы предательски покатились вниз.

Юань после 8 месяцев беспрерывного роста в феврале подешевел на 0,6%, а с начала марта потерял еще 0,4% к доллару. Иена обесценилась на 1,9% за февраль и еще столько же за первую неделю марта, оказавшись на минимуме за последние полгода.

Дату и курс покупки новых валют Минфин не сообщает. Соответственно, подсчитать точный размер курсовых потерь невозможно. Убыток, однако, оказался достаточным для того, чтобы перекрыть доходы от ценных бумаг и банковских депозитов, где валюту размещает ЦБ.

Покупку юаней Минфин осуществил, когда китайская валюта стоила рекордно дорого за последние полтора года, и теперь рискует повторить опыт Эльвиры Набиуллиной, наполнившей юанями ЗВР на локальных максимумах рынка. Из 70 млрд долларов, вложенных центробанком в китайскую валюту, 44 млрд были проинвестированы во втором квартале 2018 года - накануне резкого падения, опустившего курс до минимума за 12 лет.

ЦБ РФ удалось отыграть многомиллиардные долларовые убытки после того, как юань резко укрепился во второй половине прошлого года - с 7,2 до 6,4 юаня за доллар. Но сейчас потенциал его роста практически иссяк, считает экономист банка Julius Baer Софи Алтерматт.

На юань давит общее укрепление доллара, который начал расти вместе с доходностями американского госдолга.

Кроме того, китайские власти, скорее всего, будут препятствовать сильному притоку капитала в страну и повышению курса юаня, говорит Алтерматт.

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Теги: Курсы валют
 
 
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