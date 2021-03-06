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Ученые обнаружили в Польше поселения загадочных строителей пирамид

06.03.2021 17:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Польше поселения загадочных строителей пирамид

  • 6.03.2021, 17:07
  • 1,002
Ученые обнаружили в Польше поселения загадочных строителей пирамид

Новые технологии помогают исследователям открывать тайны прошлого.

Так польские археологи, используя съёмки с дронов и лазерное сканирование местности, сумели найти древние поселения, которые существовали пять с половиной тысячелетий назад. Специалисты считают, что обнаружили место жительства людей, которые построили так называемые «польские пирамиды» или мегалитические курганы в Северной Польше, пишет lenta.ua.

Гигантские гробницы считаются одними из крупнейших в мире, однако, до сих пор оставалось неясным, кто именно их мог построить. Погребальные камеры возведены в виде треугольников, покрытых гигантскими блоками из камня. Высота их невелика – всего три метра, зато размеры оснований под стать египетским собратьям – от 6 до 150 метров. При этом, каждая из пирамид предназначалась лишь для одного усопшего.

Пирамиды были открыты более 150 лет назад, а вот следы их возможных строителей обнаружить никак не удавалось. Тщательное исследование было начато десять лет назад, и принесло результаты только сейчас благодаря новейшим технологиям. На территории более 160 квадратных километров вокруг пирамид учёные нашли более 150 человеческих поселений, относящихся к периоду постройки погребальных сооружений.

Специалисты считают, что пирамиды имели культовое значение для жителей деревень, которые располагаются кругом. При этом, вероятно, жители нескольких поселений могли объединяться для постройки одного сооружения.

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Новые технологии помогают исследователям открывать тайны прошлого.
 
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