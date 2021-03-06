Источник материала: Хартия'97

«Повар Путина» и его двойник 6.03.2021, 16:39

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Раскрыта еще одна операция российских спецслужб.

Департамент государственной безопасности Литвы в четверг опубликовал ежегодный отчет об основных угрозах стране, в котором раскрыл информацию о нескольких визитах в Вильнюс "двойника" российского бизнесмена Евгения Пригожина. Как рассказал в интервью Радио Свобода глава литовской спецслужбы, эти визиты были "психологической информационной операцией российских спецслужб" с целью показать "слабость литовских и европейских государственных институтов".

В январе и феврале 2020 года несколько российских СМИ опубликовали новости о поездках Евгения Пригожина в Европу и его переговорах с литовскими чиновниками. Это выглядело как мини-сенсация, ведь предприниматель на тот момент уже находился под санкциями США за вмешательство в американские выборы. И хотя сам Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена лишь осенью 2020-го, такой визит и тем более такие переговоры выглядели вопиющим лицемерием со стороны литовских властей.

Статьи о якобы имевших место переговорах Пригожина с литовскими чиновниками опубликовали лишь некоторые российские СМИ – например, "Собеседник". Эти заметки сопровождались фотографиями человека, похожего на Пригожина, входящего в здание Министерства транспорта и связи, а также позирующего на фоне здания литовского парламента. Спустя 10 с небольшим дней в СМИ появилось интервью водителя, который якобы возил Пригожина по Вильнюсу, в котором также утверждалось, что "повар Путина", как его часто называют, действительно "был в литовском Сейме".

В Литве заявили, что Россия дважды отправляла в Вильнюс двойника ресторатора и куратора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Так российские спецслужбы хотели найти бреши в пограничном контроле страны и организовать информационную атаку, говорится в ежегодном отчете литовской разведки pic.twitter.com/XbzZW1PaJi — TRT на русском (@TRTRussian) March 4, 2021

Информация о визите Евгения Пригожина в Вильнюс могла бы показаться иному обывателю менее достоверной, если бы не еще один факт: незадолго до этого в аэропорт Вильнюса прилетел один из бизнес-джетов, который, как удалось выяснить раньше в результате нескольких расследований, также принадлежал Пригожину. Очевидцам даже удалось снять его в аэропорту Вильнюса – это был Hawker 125-800B с бортовым номером VP-CSP, который ранее неоднократно летал на Ближний Восток и в Африку, в том числе в столицу Центральноафриканской Республики Банги за 10 дней до убийства в ЦАР российских журналистов. В сентябре 2019 года этот самолет также попал под санкции США.

После сообщений о том, что бизнес-джет Пригожина прилетел в Вильнюс для обслуживания, компания Avia Solutions Group, единственная в Литве, авторизованная для работы с самолетами такого типа, поспешила заявить, что владельцы самолета действительно обращались за её услугами, но им было отказано из-за нахождения джета в американском санкционном списке.

Интересно, что Avia Solutions Group до этого уже привлекала к себе внимание журналистов-расследователей: оказалось, что она связана с российскими чиновниками и даже с однокурсником Путина. Представители Avia Solutions Group отвергли эти обвинения.

В опубликованном 4 марта отчете Департамента государственной безопасности Литвы утверждается, что вся история с прилетом этого самолета в Вильнюс и визитом человека, похожего на Пригожина, была скоординированной инсценировкой российских спецслужб, призванной бросить тень на компетентность литовских чиновников и пограничной службы. В отчете утверждается, что в Вильнюс 13 февраля 2020 года обычным регулярным рейсом действительно прилетал человек, в паспорте которого были такие же имя и фамилия, а также дата рождения, совпадающая с датой рождения бизнесмена. Этот человек побывал у нескольких министерств и ведомств, где и были сделаны опубликованные затем в российских СМИ фото, и улетел в тот же день – снова обычным самолетом. Впоследствии, говорится в отчете, "двойник" Пригожина еще раз появился в литовской столице, опять провел в ней меньше суток, но в этот раз решил не пользоваться имевшимся у него обратным авиабилетом, а сел на поезд в Минск. Второй визит также сопровождался публикациями в российских средствах массовой информации.

В отчете публикуется фотография "двойника" Пригожина, очевидно, из его загранпаспорта или визовой анкеты. Сходство сложно назвать идеальным, однако в поездке "двойник" носил прикрывавшую верхнюю часть его головы бейсболку – в похожей часто появляется сам Пригожин. Остальные элементы одежды, например, куртка и портфель, также напоминают те, в которых несколько раз был запечатлен предприниматель.

Интересно, что история с поездкой "фейкового" Пригожина в Литву – не единственная в своем роде. За месяц до этого несколько российских изданий написали о задержании Евгения Пригожина в аэропорту Мюнхена. Позже генеральный консул России в этом немецком городе подтвердил, что Пригожин прилетал туда, опровергнув информацию о его задержании. При этом человек, фотографии которого на паспортном контроле в Мюнхене были опубликованы СМИ, одет так же, как "литовский Пригожин".

Радио Свобода попросило подробнее рассказать об этой мистификации (в каком-то смысле типичной для Евгения Пригожина, который ранее уже попадал в истории с "двойниками") директора Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса.

– Когда и как вы узнали, что "двойник" Пригожина прилетел в Вильнюс из Москвы? В тот же день или позже? Вызвал ли он подозрения у пограничников?

– Я, наверное, не должен разглашать такие детали этой операции, прошу меня понять, здесь я ограничен нашими внутренними правилами секретности.

– Как вы думаете, этот "двойник" пользовался поддельными документами, полученными специально для этой операции, или действительно имел такие же имя и дату рождения, как и настоящий Пригожин? Возможно ли такое?

– Как мы и написали в нашем отчете, он прилетел с паспортом на такое же имя и с такой же датой рождения, как у Пригожина, но отличие было в цифрах, возможно, в некоем личном номере, что и позволило ему пройти паспортный контроль и попасть в Шенгенскую зону. Что касается вопроса о том, были ли этот паспорт поддельным, или он был выдан ему специально для этой операции – я не думаю, что он был подделкой, но, безусловно, есть вероятность, что он был специально сделан для этого человека. Это лишь наше предположение.

– Удалось ли вам установить реальную личность этого "двойника"?

– Простите, об этом, к сожалению, я тоже не могу рассказывать.

– Знаете ли вы о связях компании Avia Solutions Group, которая в это же время принимала в аэропорту бизнес-джет Пригожина, с российскими властями?

– Насколько я знаю, в компании отрицали это. Официально они также заявили, что не обслуживали самолет Пригожина.

– То есть с точки зрения литовского закона Avia Solutions Group не нарушили никаких законов?

– Нет. В этом конкретном случае не нарушили.

– В чем, на ваш взгляд, была цель этой операции, если ее результатом стали лишь несколько публикаций в российских СМИ? В своем отчете вы пишете, что операция "провалилась". Что можно было бы назвать ее "успехом"?





– Да, спасибо за этот вопрос, на самом деле. Для нас с самого начала было очевидно, что это была психологическая информационная операция. Мы видели, что в Литву на обслуживание летит этот самолет. Через несколько дней после его прилета литовские СМИ буквально взорвались публикациями о том, что самолет человека, находящегося под санкциями ЕС и США, оказывается, может вот так спокойно прилететь в европейскую страну для обслуживания. Спустя несколько дней в Литве появляется "двойник" и делает фотографии около литовских государственных учреждений. Потом он улетает, но спустя несколько дней прилетает снова и делает то же самое. Потом появляются интервью с водителем такси, который возил его по городу. Все это публикуют российские СМИ. Я думаю, главной целью было показать, что государственные институты Литвы как страны ЕС являются слабыми, что Литва не в состоянии поймать на своей территории человека, который находится под санкциями, что такой человек может свободно приехать в страну и свободно перемещаться по ней. Целью было показать слабость ЕС. Они также пытались пробудить дискуссию об этом внутри Литвы и потом показать, как литовские медиа и власти были обмануты. Так что скажу еще раз: мы рассматриваем это как информационную операцию с целью продемонстрировать слабость Евросоюза, нашей пограничной службы и так далее. Поэтому мы и предали огласке эту историю, чтобы продемонстрировать modus operandi российских спецслужб.

– То есть вы уверены, что эта операция была подготовлена и осуществлена российскими спецслужбами либо с их помощью?

– Да. Именно так.

– Знаете ли вы о том, что за месяц до приезда "двойника Пригожина" в Литву похожая история произошла в Германии, в аэропорту Мюнхена? Тогда российские СМИ опубликовали фотографии похожего на Пригожина человека и сообщили, что он якобы был ненадолго задержан на паспортном контроле, но потом официальные лица опровергли информацию о задержании?

– Нет, на самом деле я не знал об этом, спасибо, что рассказали мне, мы проверим это.

– Удалось ли вам установить личность человека, который делал все эти фотографии с фейковым "Пригожиным"? Это действительно оказался просто водитель компании по прокату машин?

– На данный момент нам это неизвестно, мы продолжаем расследовать детали.





– История с путешествующим по Европе "двойником" Пригожина, конечно, забавна, а каковы другие из самых серьезных угроз безопасности Литвы со стороны России, на ваш взгляд?

– В нашем докладе об оценке угроз для безопасности Литвы мы пишем об операциях в киберпространстве, о киберактивности российских спецслужб, других психологических информационных операциях, которые осуществляются как внутри Литвы, так и извне. Мы также пишем о новых российских законах, которые направлены на защиту российской версии истории, на охрану памяти павших российских солдат. Некоторые представители местных властей в Литве уже получали угрозы в этой связи и подвергались давлению, в том числе со стороны российских дипломатов. Не говоря уже о непосредственно военной угрозе со стороны России.

– Российские политики и чиновники любят повторять, что в случае военного конфликта Россия может захватить балтийские страны буквально за несколько дней.

– Я не думаю, что это возможно. Мы не раз четко давали понять, что никому не отдадим нашу землю без сопротивления. В нашей Конституции записано, что каждый гражданин Литвы должен быть готов к этому сопротивлению. Любая интервенция будет встречена очень жестко.

– Угрозы, о которых вы сказали – способна ли Литва отвечать на них в одиночку? Или для этого нужно более тесное сотрудничество с НАТО и другими европейскими странами?

– Я думаю, мы довольно неплохо справляемся с этим сами, но, конечно, защита, которую предоставляет членство в НАТО, тоже очень полезна, и недооценивать ее нельзя, – сказал в интервью директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

История с приездом "двойника" Евгения Пригожина в Вильнюс (и, возможно, в Мюнхен) – лишь одна в череде связанных с его именем мистификаций. В феврале 2019 года прокремлевские телеграм-каналы написали о встрече Пригожина с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Сам Навальный отрицал факт такой встречи, независимое расследование также показало, что сообщения о ней были сфабрикованы. Месяц спустя в близких к Пригожину СМИ появились сообщения о его встрече с соратницей Навального по "Фонду борьбы с коррупцией" Любовью Соболь, которые также не нашли подтверждения. Наконец, как уже говорилось выше, Пригожин несколько раз фигурировал и в историях с "двойниками": в 2019 году "Фонтанке" стало известно о трех людях, которые добровольно поменяли свои имя, фамилию и отчество на "Евгения Викторовича Пригожина", однако совпадала ли у кого-то из них с настоящим Пригожиным еще и дата рождения, неизвестно. Наконец, в 2017 году "Фонтанка" сообщала, что гендиректором одной из компаний Пригожина – "Конкорд менеджмент и консалтинг" – был назначен полный тёзка предполагаемого командира так называемой "ЧВК Вагнера", Дмитрий Уткин. Издание предположило, что речь идёт о "троллинге" со стороны Пригожина, имя которого – на основании многочисленных расследований – связывают с деятельностью ЧВК, хотя сам он эту связь отрицает.

В ответ на публикацию отчета Департамента государственной безопасности Литвы о прилетавшем в страну его "двойнике" пресс-служба компании Евгения Пригожина "Конкорд" в четверг заявила, что "не считает целесообразным раскрывать передвижения Евгения Викторовича", и назвала информацию литовской спецслужбы о "фейковом" Пригожине "неуместной версией", так как предприниматель "имеет право посещать любые страны при наличии соответствующих документов".

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