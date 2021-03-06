Минфин с начала года занял на внутреннем рынке почти 700 млн долларов путем размещения облигаций

С 1 января по 28 февраля 2021 года на внутреннем финансовом рынке Беларуси реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму 695,1 млн долларов США, из них 68,93 млн — в феврале, следует из информации Министерства финансов.





В том числе в январе—феврале именных облигаций размещено в объеме 682,81 млн долларов; облигаций на предъявителя — 12,29 млн долларов.

В январе на внутреннем рынке было размещено гособлигаций на сумму 626,17 млн долларов США, в том числе именных облигаций — 619,37 млн; облигаций на предъявителя — 6,8 млн долларов.

Следует отметить, что за январь Минфин продал валютных облигаций на внутреннем рынке больше, чем за весь прошлый год. По неофициальной информации, это связано с реструктуризацией властями валютного долга одного из крупных государственных промышленных предприятий. По мнению финансовых аналитиков, это мог быть Белорусский металлургический завод, а ценные бумаги выкуплены белорусскими банками.

5 марта Национальный банк сообщил, что спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке в начале года «был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли».