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Минское «Динамо» проводит третий матч Кубка Гагарина против СКА. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» играет сегодня третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против питерского СКА.
«Армейцы» выиграли два первых матча (4:2, 6:4) на своем льду, а сегодня и в понедельник игру пройдут на «Минск-Арене». Серия продлится до четырех побед одной из команд.
«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Фальковский — Менелл, Принс — Протас — Козун; Альмквист — Соловьев, Клинкхаммер (к) — Митчелл — Воронин; Шинкевич — Знахаренко, Горбунов — Паре — Мосалев; Варфоломеев — Усов — Демков; Павлович, Алистров.
СКА: Самонов (Аскаров); Фантенберг — Ожиганов, Марченко — Морозов — Галимов; Хафизуллин — Токранов, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов; Кирсанов — Антипин, Ткачев — Кемппайнен — Кетов (к); Подколзин — Вей — Стремвалль; Бенгтссон, Тимкин.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 17.10.
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Минское «Динамо» играет сегодня третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против питерского СКА.
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