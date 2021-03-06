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Теннисный центр скоро откроется в Гродно. Рассказываем, когда и где

06.03.2021 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теннисный центр откроется в Гродно 15 марта, сообщает «Гродно плюс». Он разместился по улице Горького, на территории за «Аквацентром».


Гродно стал первым областным центром, где появился подобный спортивный комплекс. Покрытие на кортах будет современным и подходящим для любых возрастов, категорий и компетенций в теннисе. Его особенность в том, что корты здесь будут работать под воздухоопорными конструкциями: похожие уже есть в Гродно — в футбольном и хоккейном манежах в Пышках.

Теннисный комплекс будет размером 80 на 38 метров, общей площадью 3050 квадратных метров. Он будет включать в себя крытые и открытые корты. Также в проекте строительство блока с санузлом, раздевалками и гостевая парковка.

Теннисный корт будет относиться к Гродненской детско-юношеской спортивной школе тенниса. Сейчас в ней обучаются 147 спортсменов от 6 до 17 лет, а после открытия корта спортивная школа сможет принять 170 учащихся. Помимо тренировок для детей, новый комплекс будет предоставлять дополнительные услуги для всех.

Строительство центра началось в 2019 году. Его планировали открыть еще в прошлом августе, но, похоже, закончат только в марте.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно стал первым областным центром, где появился подобный спортивный комплекс.
 
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