Теннисный центр скоро откроется в Гродно. Рассказываем, когда и где

Источник материала: Tut.by

Теннисный центр откроется в Гродно 15 марта, сообщает «Гродно плюс». Он разместился по улице Горького, на территории за «Аквацентром».





Гродно стал первым областным центром, где появился подобный спортивный комплекс. Покрытие на кортах будет современным и подходящим для любых возрастов, категорий и компетенций в теннисе. Его особенность в том, что корты здесь будут работать под воздухоопорными конструкциями: похожие уже есть в Гродно — в футбольном и хоккейном манежах в Пышках.

Теннисный комплекс будет размером 80 на 38 метров, общей площадью 3050 квадратных метров. Он будет включать в себя крытые и открытые корты. Также в проекте строительство блока с санузлом, раздевалками и гостевая парковка.

Теннисный корт будет относиться к Гродненской детско-юношеской спортивной школе тенниса. Сейчас в ней обучаются 147 спортсменов от 6 до 17 лет, а после открытия корта спортивная школа сможет принять 170 учащихся. Помимо тренировок для детей, новый комплекс будет предоставлять дополнительные услуги для всех.

Строительство центра началось в 2019 году. Его планировали открыть еще в прошлом августе, но, похоже, закончат только в марте.