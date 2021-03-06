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В ФСЗН рассказали, какая ситуация с выплатами пенсий и пособий, а также с субвенциями
Источник материала: Tut.by
В ФСЗН рассказали, какая была ситуация с исполнением бюджета фонда в январе и феврале этого года. «Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда производилось своевременно и в полном объеме», — сообщили в ФСЗН. Ранее в Федерации профсоюзов
Доходы бюджета фонда в январе-феврале составили 3 миллиарда 235,8 миллиона рублей. Из них поступило субвенций республиканского бюджета в сумме 450 миллионов рублей (13,9%).
Общая сумма расходов бюджета фонда составила 3 миллиарда 185,8 миллиона рублей. В ФСЗН уточняют, что эти деньги направили на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и других выплат по государственному соцстрахованию.
«По результатам работы за январь-февраль 2021 года бюджет государственного внебюджетного ФСЗН исполнен с профицитом в сумме 50 миллионов рублей по средствам профессионального пенсионного страхования», — уточнили в фонде.
При этом в ФСЗН не сообщили, какая ситуация по средствам государственного соцстрахования. К примеру, на 2019 год
Напомним, в 2018 году чиновники
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Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в январе и феврале производилось своевременно и в полном объеме, - сообщили в ФСЗН.
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