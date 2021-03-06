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Средняя белорусская семья живет на 1460 рублей в месяц
Источник материала: Tut.by
В Беларуси средняя семья в 2020 году располагала суммой почти в 1460 рублей в месяц. Об этом сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. Год назад эта сумма была на 102 рубля меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются располагаемые ресурсы сельских и городских семей.
В городах и поселках городского типа этот показатель был на уровне 1555 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах — 1208 рублей. Год назад — 1460 рублей и 1090 рублей соответственно.
Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в прошлом году составили 1391 рубль в месяц. Из них 1028 рублей (или 73,9%) приходилось на потребительские расходы: траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.
При этом в потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопления: банковские вклады, покупка недвижимости, валюты.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,1%, на покупку непродовольственных товаров — 33,9%, на оплату услуг — 24,3%. То есть на еду у среднестатистической семьи уходит около 402 рублей (годом ранее — 374 рубля).
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются располагаемые ресурсы сельских и городских семей.
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