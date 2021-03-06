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Три лошадиные силы устроили переполох на трассе M1
Источник материала: Хартия'97
Три лошадиные силы устроили переполох на трассе M1
Видеофакт.
Читательница Виктория прислала
К счастью, животные передвигались по ходу движения транспорта. Судя по записи, по разделительной полосе и крайнему правому ряду скакали лошади с уздой, то есть где-то должен быть погонщик.
Даже исходя из этого ролика можно сказать, что погонщик в данной ситуации является нарушителем ПДД. Пункт 158.2 запрещает всадникам и погонщикам скота оставлять животных без присмотра на дороге.
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