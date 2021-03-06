Источник материала: Хартия'97

Три лошадиные силы устроили переполох на трассе M1 6.03.2021, 18:29

Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Читательница Виктория прислала «Онлайнеру» видео с необычным сюжетом. Место действия легко узнаваемо — участок трассы Брест — Минск — граница РФ в районе гостиничного комплекса «Веста» в 30 км от МКАД в брестском направлении. А вот действующие лица нетипичны: три лошади.

К счастью, животные передвигались по ходу движения транспорта. Судя по записи, по разделительной полосе и крайнему правому ряду скакали лошади с уздой, то есть где-то должен быть погонщик.

Даже исходя из этого ролика можно сказать, что погонщик в данной ситуации является нарушителем ПДД. Пункт 158.2 запрещает всадникам и погонщикам скота оставлять животных без присмотра на дороге.

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