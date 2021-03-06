Источник материала: Хартия'97

В Ереване идут массовые протесты против Никола Пашиняна 6.03.2021, 18:23

Протестующие находятся на центральном проспекте Еревана круглосуточно.

В столице Армении Ереване в субботу, 6 марта, состоялся очередной массовый митинг против главы правительства страны Никола Пашиняна. Около 10 часов утра по местному времени протестующие собрались у расположенного вдали от центра города здания Минобороны, чтобы выразить свою поддержку начальнику Главного штаба ВС Онику Гаспаряну, отставки которого с конца февраля добивается Пашинян, пишет dw.com .

По оценке журналистов, число собравшихся у министерства обороны достигало 3000 человек. В руках они держали плакаты с такими лозунгами, как "Никол - предатель", "Предателя - в отставку!" и "Да здравствует армия Армении!"

Митинг на проспекте Баграмяна в Ереване

Около полудня протестующие направились маршем к проспекту Баграмяна, на котором расположена резиденция президента Армении, здание правительства страны, а также посольства ряда иностранных государств. Из-за нестихающих антиправительственных протестов этот центральный проспект Еревана уже восьмой день перекрыт для движения автомобилей.

Протестующие находятся на нем круглосуточно. Днем они жгут костры в специально отведенных для этого местах, а ночи проводят в палатках. Волонтеры раздают собравшимся горячий чай. Силы правопорядка работают здесь в усиленном режиме: в районе проспекта припаркованы десятки автобусов с силовиками. Однако полицейские не вмешиваются в происходящее, поскольку протест проходит мирно.

В митинге, который состоялся на проспекте Баграмяна 6 марта около 15 часов по местному времени, по наблюдениям корреспондента DW, приняли участие около 10 тысяч человек, включая подтянувшихся туда к этому времени участников утренней акции у Минобороны. Несмотря на мирный характер мероприятия, некоторые его участники призывали собравшихся начать действовать "более активно", чтобы добиться отставки Никола Пашиняна.

Попытки Пашиняна добиться отставки начальника Главного штаба ВС

Обстановка в Армении обострилась 25 февраля, после того как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием освободить Пашиняна от должности главы правительства страны. Днем ранее, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке Тиграна Хачатряна с должности первого замначальника Главного штаба ВС страны. Пресс-служба президента Армении сообщила тогда, что этот указ был подписан главой государства по предложению Никола Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил президенту страны ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, однако Армен Саркисян такой указ не подписал, вернув его правительству.

28 февраля премьер Пашинян повторно направил президенту Армении ходатайство об освобождении от должности Гаспаряна. Однако 2 марта Саркисян принял решение не подписывать этот документ. После этого пресс-служба президента Армении сообщила, что Армен Саркисян обратился в Конституционный суд страны - однако не с просьбой проверить конституционность указа об отставке начальника Главного штаба ВС, а с вопросом о соответствии конституции закона о статусе военнослужащего.

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