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Хомутовский о саморазоблачении Караева: Время все расставит на свои места
Источник материала: Хартия'97
Хомутовский о саморазоблачении Караева: Время все расставит на свои места
Мировая история знает много примеров.
Известный белорусский тренер Василий Хомутовский поделился мнением c
- Что думаете о последних сливах BYPol, где голос, похожий на голос Караева, выступает перед силовиками?
– Если допустить, что голос на записи принадлежит Караеву, то можно рассуждать о футболе, анализируя какие-то тактические нюансы или каком-то другом виде спорта, а здесь что анализировать? Что можно комментировать?
До этого было высказывание, предполагаемо Карпенкова, про «лагеря и острокопытных». Тут все всё видят, сами делают выводы и понимают, что происходит.
Нельзя так про народ Беларуси высказываться. Время всё расставит на свои места. Мировая история знает много примеров, – сказал Хомутовский.
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