Источник материала: Хартия'97

Медики назвали 17 вкусных продуктов, которые невероятно полезны для сердца 6.03.2021, 17:47

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Уделять внимание здоровью сердца важно каждому и в любом возрасте.

Поскольку сердечные заболевания являются основной причиной смерти как мужчин, так и женщин, уделять внимание здоровью сердца важно каждому и в любом возрасте. Хотя может показаться, что употребление в пищу продуктов, полезных для сердца, является синонимом неприятного слова “диета”, на самом деле есть много продуктов, которые не только полезны для сердца, но еще и очень вкусные, пишет healthinfo.ua .

Основы здоровья сердца

Ваше сердце действительно является самой важной мышцей вашего тела. Оно бьется более 100 000 раз в день и перекачивает пять или шесть литров крови каждую минуту. По данным Центра по контролю за заболеваниями, болезни сердца — невероятно распространенное и смертельное заболевание. Термин «сердечное заболевание» часто относится к сердечно-сосудистым заболеваниям — состоянию, при котором кровеносные сосуды слишком узкие или слишком переполнены бляшками для обеспечения правильной работы сердца. Это может привести к сердечному приступу, боли в груди (стенокардия) или инсульту.

С другой стороны, в действительности “болезнь сердца” — это не просто одно заболевание — за этим общим термином может подразумеваться:

- Заболевания кровеносных сосудов, например, ишемическая болезнь сердца.

- Проблемы с сердечным ритмом (аритмия)

- Пороки сердца, с которыми вы родились (врожденные пороки сердца)

Симптомы сердечных заболеваний могут включать:

- Боль в груди (стенокардия)

- Одышка

- Боль, онемение, слабость или холод в ногах или руках

- Боль в шее, челюсти, горле, верхней части живота или спине

У каждого конкретного состояния также есть свой набор специфических симптомов.

17 самых полезных для сердца продуктов:

1. Авокадо

2. Черника

3. Миндаль

4. Темный шоколад

5. Папайя

6. Сладкий картофель

7. Красный сладкий перец

8. Красное вино

9. Апельсины

10. Лосось

11. Гранат

12. Помидоры

13. Овсянка

14. Оливковое масло

15. Красный виноград и изюм

16. Семя льна

17. Зеленый чай

Как предотвратить сердечные заболевания

Ключ к сохранению здоровья сердца — заботиться о нем каждый день. Обратите внимание на размер порций, ешьте много свежих продуктов, полезных для сердца, избегайте соли и нездоровых жиров.

Также важно есть цельнозерновые, такие как киноа и ячмень; ограничить потребление алкоголя и обработанного мяса; и бросить курить. Наконец, желательно в дополнение к вышесказанному снизить уровень стресса, не допускать обезвоживания и ежедневно заниматься спортом.

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