Источник материала: Хартия'97

Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные 1 6.03.2021, 17:40

Ниже всего курс продажи банком доллара — 2,614 рубля.

Ниже всего курс продажи банком доллара — 2,614 рубля, а евро — 3,123 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,648 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,614 рубля (Paritetbank, Белорусский народный банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,609 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,16 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Белорусском народном банке — 3,123 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,11 рубля.

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