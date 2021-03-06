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В Сети показали фото разрухи в оккупированном Донецке
Источник материала: Хартия'97
В Сети показали фото разрухи в оккупированном Донецке
Как в чернобыльской зоне.
В оккупированном Донецке царит полная разруха - раньше оживленный микрорайон многоэтажных жилых домов "Октябрьский" стал напоминать мертвую Чернобыльскую зону. Соответствующее фото опубликовал в Twitter блогер, пишущий под ником Быль Былева, сообщает
Жилые многоэтажки на окраине города поражают своим видом - там на балконах нет окон, некоторые затянуты пленкой, помещение бывших развлекательных заведений разворованы.
У самых жилых домов территория не убрана, везде валяется мусор. Между тем местные оккупационные власти этот факт отнюдь не беспокоит - никто не собирается обустраивать территорию.
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Как в чернобыльской зоне.
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