Источник материала: Хартия'97

В Сети показали фото разрухи в оккупированном Донецке 7 6.03.2021, 17:39

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Как в чернобыльской зоне.

В оккупированном Донецке царит полная разруха - раньше оживленный микрорайон многоэтажных жилых домов "Октябрьский" стал напоминать мертвую Чернобыльскую зону. Соответствующее фото опубликовал в Twitter блогер, пишущий под ником Быль Былева, сообщает «Апостроф» .

Жилые многоэтажки на окраине города поражают своим видом - там на балконах нет окон, некоторые затянуты пленкой, помещение бывших развлекательных заведений разворованы.

У самых жилых домов территория не убрана, везде валяется мусор. Между тем местные оккупационные власти этот факт отнюдь не беспокоит - никто не собирается обустраивать территорию.

















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