Фотофакт. Надпись в книге, которая побывала на Володарке и в Жодино

Источник материала: Салiдарнасць

В одной из библиотек нашелся томик Бальзака с удивительной надписью на форзаце.

«Эта книга три месяца находилась в Т-8 Жодино, побывала на «Володарке» из-за части 1 статьи 342 УК РБ. Очень надеюсь, что читающий эти строки уже живет в Новой Беларуси. Жыве!» — гласила надпись.

Девушка, которая получила эту книгу в библиотеке, написала о ней в Фейсбуке.

История имела продолжение, пишет TUT.BY . После того, как пост разошелся по Сети, в комментариях нашлась бабушка девушки, которая оставила надпись в книге.

Оказалось, пока девушка сидела, бабушка пошла в библиотеку сдать ее книги — и выяснилось, что одной не хватает. Позже выяснилось, что с книгой девушка, проходившая по делу о массовых беспорядках, прошла Жодино и Володарку, а когда суд отправил ее на «домашнюю химию» — пришла в библиотеку сдавать тот самый томик.

Больше всего всех тронуло, что библиотекари заклеили надпись на форзаце скотчем — чтобы не стерлась.