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Фотофакт. Надпись в книге, которая побывала на Володарке и в Жодино
06.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В одной из библиотек нашелся томик Бальзака с удивительной надписью на форзаце.
«Эта книга три месяца находилась в Т-8 Жодино, побывала на «Володарке» из-за части 1 статьи 342 УК РБ. Очень надеюсь, что читающий эти строки уже живет в Новой Беларуси. Жыве!» — гласила надпись.
Девушка, которая получила эту книгу в библиотеке, написала о ней в Фейсбуке.
История имела продолжение, пишет
Оказалось, пока девушка сидела, бабушка пошла в библиотеку сдать ее книги — и выяснилось, что одной не хватает. Позже выяснилось, что с книгой девушка, проходившая по делу о массовых беспорядках, прошла Жодино и Володарку, а когда суд отправил ее на «домашнюю химию» — пришла в библиотеку сдавать тот самый томик.
Больше всего всех тронуло, что библиотекари заклеили надпись на форзаце скотчем — чтобы не стерлась.
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В одной из библиотек нашелся томик Бальзака с удивительной надписью на форзаце.
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