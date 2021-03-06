«Скорее ад замерзнет». Разбираем стиль красавчика и задиры Габриэлюса Ландсбергиса - главы литовского МИД

Источник материала: Tut.by

Ответ главы литовского МИД на требование белорусского правительства о выдаче Светланы Тихановской облетел весь интернет. Кроме весьма метафоричной цитаты , в Сети бурно обсуждают приятную внешность политика. Мы не смогли остаться в стороне и постарались разобраться, что делает Габриэлюса Ландсбергиса одним из самых привлекательных молодых политиков.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Ландсбергис — известная династия литовских активистов. Дед Габриэлюса, Витаутас Ландсбергис, занимал должность председателя Верховного Совета Литвы и Сейма Литовской Республики, получил прозвище «архитектора» литовской независимости. Отец политика — известный поэт, прозаик, драматург, кинорежиссер и продюсер.



Фото: Facebook / Gabrielius Landsbergis

Габриэлюс Ландсбергис не отстает от известных родственников и строит головокружительную политическую карьеру: в 20 лет юный политик приходит в МИД Литвы и работает над вступлением республики в Евросоюз. В 32 года становится депутатом Европарламента, а уже через год — лидером одной из системообразующих партий Литвы. Сейчас Габриэлюсу 39 и он занимает пост министра иностранных дел.

Ничто не красит мужчину так, как интеллект и чувство юмора. Несмотря на серьезную должность, в личном Инстаграм Габриэлюса частенько можно наблюдать забавные фото:

Это делает политика живым и не чопорным. И, разумеется, откликается его электорату.

Белоруски уже успели оценить спортивную фигуру политика. Судя по всему, Габриэлюс Ландсбергис поддерживает форму, активно занимаясь спортом: социальные сети министра говорят, что он увлекается бегом.

Отдельного внимания заслуживает личный стиль политика: актуальный, но без лишнего пижонства.

Ландсбергис-младший искусно владеет навыком подбора идеальных галстуков и сорочек. Обратите внимание на воротник рубашки: он шире и массивнее классического. Такие идут высоким мужчинам с крупными чертами лица. Благодаря этому выбору образ кажется гармоничным и законченным.

Фото: news.tts.lt



Фото: пресс-служба МИД Литвы

В гардеробе Ландсбергиса встречаются яркие неформальные рубашки, нехарактерные для политика такого масштаба. Они подчеркивают молодость и динамичность красавчика-министра.



Фото: пресс-служба МИД Литвы

Некоторые образы Габриэлюса Ландсбергиса дают понять, что мужчина если не увлекается модой, то, как минимум, следит за трендами. Этот комплект — тонкий гольф в сочетании с однотонным классическим пиджаком суперактуален несколько последних сезонов.



Фото: lrt.lt

Спешу разочаровать дам, которые начали томно вздыхать, глядя на фото симпатичного главы литовского МИД — Габриэлюс Ландсбергис женат. С супругой, Аустеей Ландсбергене, он рядом около двадцати лет.

И судя по тому, с каким удовольствием политик выкладывает в социальные сети семейные фото, брак кажется весьма удачным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.