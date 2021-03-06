Анархиста Николая Дедка поставили на учет в Володарке. Теперь он не выходит из камеры без наручников

Николая Дедка к насилию в отношении работников администрации и захвату заложников, а также экстремизму и другим деструктивным действиям, пишет Белсат. Такое решение приняла специальная комиссия под руководством начальника СИЗО – Цедрика А. М. Формальным поводом стала «склонность»к насилию в отношении работников администрации и захвату заложников, а также экстремизму и другим деструктивным действиям,Белсат.





Теперь при выходах из камеры, а также во время утренней и вечерней проверок на руках анархиста застегивают наручники.

Публициста и активиста анархистского движения Николая Дедка задержали 12 ноября в поселке Сосновый Осиповичского района. В тот же день в МВД заявили, что «сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Мiкоlа», где публично призвал к участию в массовых беспорядках и силовых акциях «прямого «действия».





На видео, опубликованном пресс-службой ведомства, Николай Дедок выглядел сильно разбитым. Дедка обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Сам активист не признает себя виновным.

Жалоба отца активиста на пытки во время задержания правоохранительные органы не удовлетворили. Следственный комитет отказался проводить проверку.







